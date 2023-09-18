شكرا لقرائتكم خبر عن محملة بالمساعدات.. الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تصل إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تحمل على متنها 50 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة مؤخرًا.

ويأتي وصول الطائرة إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وتعد الإغاثة السعودية لليبيا ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.