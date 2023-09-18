المنشآت البيطرية الخاصة 5 أضعاف الحكومية

فاقت المنشآت البيطرية الخاصة، المنشآت البيطرية الحكومية، إذ بلغت 1029 منشأة بيطرية خاصة بنسبة81%، مقابل 183 منشأة بيطرية حكومية بـ15%، في وقت اشتملت خدمات الثروة الحيوانية على إصدار 1096 تصريح مزاولة مهنة، و250 تجديد تصريح، وإصدار 190 ترخيصًا، و50 نقل ملكية.

79% صيدليات

كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي، صدارة 5 مناطق للمنشآت البيطرية الخاصة، واستحواذ الصيدليات على النصيب الأكبر من المنشآت البيطرية الخاصة، إذ بلغ إجمالي الصيدليات 811 صيدلية بـ79%، وحلت العيادات البيطرية ثانيًا، بإجمالي 196 عيادة بـ19%، ومركز عناية الصقور ثالثًا، بإجمالي 10 مراكز بـ0.97%، والعيادات المتنقلة رابعًا، بإجمالي 5 عيادات بـ0.48%، ومركز تلقيح صناعي، ومستشفيات خامسًا، بإجمالي 3 مراكز بـ0.29%، ومركز إيواء سادسًا، بمركز إيواء وحيد بـ0.09%.

26% الرياض

تصدرت الرياض المنشآت البيطرية الخاصة، بإجمالي 269 منشأة بـ26%، وحلت مكة ثانيًا، بإجمالي 210 منشآت بـ20%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 184 منشأة بـ18%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 85 منشأة بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 69 منشأة بـ7%.

الأكثر صيدليات

تصدرت الرياض الصيدليات الخاصة، حيث بلغ إجمالي الصيدليات 191 صيدلية بـ24%، وحلت مكة ثانيًا، بإجمالي 169 صيدلية بـ21%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 129 صيدلية بـ16%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 68 صيدلية بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 55 صيدلية بـ7%.

عيادات بيطرية

سيطرت الرياض على العيادات البيطرية الخاصة، حيث بلغ إجمالي العيادات 69 عيادة بـ35%، وحلت الشرقية ثانيًا، بإجمالي 51 عيادة بـ26%، ومكة ثالثًا، بإجمالي 38 عيادة بـ19%، وعسير رابعًا، بإجمالي 14 عيادة بـ14%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 13 عيادة بـ6.63%.

منشآت بيطرية

%81 من المنشآت البيطرية خاصة

1212 منشأة بيطرية خاصة وحكومية

5 مناطق تتصدر المنشآت البيطرية الخاصة

%15 منشآت بيطرية حكومية

5 خدمات منفذة للثروة الحيوانية

%79 من المنشآت البيطرية الخاصة صيدليات

ـــــــــــــــ أكثر المنشآت البيطرية الخاصة:

الصيدليات: 79%

العيادات البيطرية: 19%

مركز عناية بالصقور: 0.97%

عيادات متنقلة: 0.48%

مركز تلقيح صناعي ومستشفيات: 0.29%

ــــــــــــ الأكثر منشآت بيطرية خاصة

الرياض: 26%

مكة: 20%

الشرقية: 18%

القصيم: 8%

عسير: 7%

ـــــــــــــــــ الأكثر صيدليات:

الرياض: 24%

مكة: 21%

الشرقية: 16%

القصيم: 8%

عسير: 7%