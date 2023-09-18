رئيس مجلس الشورى يبحث العلاقات البرلمانية مع سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 1:36 مساءً

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر المجلس في الرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف. وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الروسي. من جانبه، أشاد سفير روسيا بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مُختلف القضايا الدولية وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة للمملكة وقيادتها الحكيمة. وقدّم رئيس مجلس الشورى تهنئة رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية (مجلس الشيوخ) فالنتينا ماتفيينكو بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وقد جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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