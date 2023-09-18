تحطّم طائرة مُسيّرة على شواطئ البحر الأسود في بلغاريا واستنفار بسبب وجود ألغام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 1:46 مساءً

أفادت وزارة الدفاع البلغارية بأنها نشرت فريقًا متخصصًا من الجنود في بلدة تيولينوفو الساحلية، بعد تقارير عن وجود أجزاء لطائرة مُسيّرة يبدو أنها تحتوي على "ذخيرة ملحقة" بها. وقالت الوزارة: إن الاكتشاف تم خلال الليل في منطقة رسو القوارب في تيولينوفو، على بُعد 70 كيلومترًا من الحدود مع رومانيا، لكنها لم تحدد من أين أو متى ظهرت هذه المُسيّرة. وجاء في البيان: "تم إرسال فريق إزالة الذخائر المتفجرة من قاعدة فارنا البحرية، في وقت مبكر من هذا الصباح، بعد وصول بلاغ عن العثور على جزء من طائرة مُسيّرة، مع وجود جسم ملحق به، شبيه بالذخيرة". وأضاف البيان بالقول: "سيقوم الفريق المختص بإجراء استطلاع للجسم، وإثر ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية التخلص منه".

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