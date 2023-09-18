السعودية | "المنافسة" السعودية للخليج 365: استحواذ "جاهز" على "ذا شفر" سيتم وفق شروط

شكرا لقرائتكم "المنافسة" السعودية للخليج 365: استحواذ "جاهز" على "ذا شفر" سيتم وفق شروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس وحدة الاندماجات والاستحواذ في الهيئة العامة للمنافسة السعودية، طلال الحقيل، إن الموافقة المشروطة لاستحواذ شركة "جاهز" على شركة "ذا شفز" جاءت بعد دراسة الطلب وإجراء اختبارات المنافسة وفقا للمعايير الدولية.

وأضاف الحقيل في مقابلة مع "العربية"، أنه تم قياس مدى إمكانية الكيان الجديد في الحد من المنتجات، ورفع الأسعار، كما تم قياس الآثار الأحادية وإجراء بعض الاستبيانات والاجتماع بعدد من المطاعم لاستطلاع آرائها.

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وذكر أن الدراسة انتهت إلى أنه لا توجد مخاوف من هذه الصفقة بعد وضع عدد من الاشتراطات.

وتابع: "فترة هذه الدراسة استمرت 9 أشهر، وجاء طول الفترة لوضع اشتراطات مع الشركة المستحوذة (جاهز)".

وحول رفض الهيئة لصفقة استحواذ "ديلفيرو هيرو" على "ذا شفز" في عام 2021، قال الحقيل، إن ديناميكية الأسواق تختلف من عام لآخر، وكان التحليل الأولى لهذه الصفقة أن "ديلفيرو هيرو" تملك حصة أعلى من 40% لذا طلبت الهيئة بعض المستندات والعقود مع المطاعم، ولكن الشركة رفضت ذلك، بالتالي رفضت الهيئة هذه الصفقة.

وحول الشروط التي تفرضها الهيئة على "جاهز" لإتمام الصفقة، أشار الحقيل إلى أنها تتضمن عدم الربط بين خدمات "جاهز" و"ذا شفز"، إلى جانب عدم إجبار المطاعم والمتاجر بإلزامية العقود الحصرية مع الشركتين، إلى جانب وجود سياسة تسعيرية واضحة بالنسبة للمطاعم والمتاجر التي ترغب بالاشتراك مع "جاهز".

وأشار الحقيل إلى تنامي عدد طلبات الاندماج والاستحواذ داخل السوق السعودية، لافتا إلى تسجيل رقم تاريخي للطلبات المقدمة ويرجع ذلك إلى رغبة كثير من الشركات الأجنبية في الدخول للسوق السعودية إما عن طريق تأسيس مشروعات مشتركة أو تنفيذ الاستحواذات.

وأضاف أن الهيئة وافقت هذا العام على 130 طلبا، وأصدرت موافقة مشروطة لـ3 طلبات وهي جمعيها لشركات مدرجة.

وأوضح أن الأجانب يدخلون السوق السعودية عبر المشاريع المشتركة، خصوصا المرتبطة برؤية المملكة 2030 مثل المشاريع الخضراء، وقطاع المعلومات والاتصالات، وقطاع الجملة والتجزئة.