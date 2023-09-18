السعودية | برنامج تحول القطاع الصحي يشارك في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

شارك “برنامج تحول القطاع الصحي” أحد برامج رؤية المملكة 2030، في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية بنسخته الأولى في سبتمبر لعام 2023 بتنظيم من هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وسيتناول البرنامج خلال هذه المشاركة , الدور الريادي الذي تحتله المملكة في مضمار الرعاية الصحيّة الإسعافية على هامش رؤية 2030 الواعدة، وبرنامج تحول القطاع الصحي الذي يتجه نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية.

ويأتي المؤتمر مرتكزًا على عدة مستهدفات، منها تعزيز دور المملكة في مجال الخدمات الطبية الطارئة، حيث ناقش أهم التجارب الوطنية، وتأكيد مكانتها في تجربتها النموذجية بالعمل الإسعافي على الصعيد العالمي، ومشاركة آخر الحلول المبتكرة والأبحاث العلمية في مجال الخدمات الطبية الطارئة، بجانب تعميق العلاقات بين مختلف الكيانات المحلية والدولية بالقطاع الصحي.

يذكر أن مشاركة “برنامج تحول القطاع الصحي” تمثلت في تخصيص جناح يستعرض مبادراته التحولية عبر وسائل مرئية ومواد تعريفية عن البرنامج؛ تأكيدًا على دوره الجوهري في إعادة هيكلة القطاع الصحي، على خطا رؤية المملكة 2030 الفاعلة التي تركّز جهودها في تنمية القطاع وتستثمر مواردها في ازدهاره، ليحظى المواطن والمقيم والزائر بحياة صحية عامرة وكريمة.