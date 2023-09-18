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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور نامانجان يلا شوت بث مباشر اليوم بدوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور نامانجان يلا شوت بث مباشر اليوم بدوري أبطال آسيا،مباراة الهلال السعودي ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا تعتبر واحدة من المواجهات المرتقبة قاريًا، حيث يستهل الهلال مشواره في البطولة اليوم. يمكنك متابعة المباراة مباشرة عبر البث المباشر. تجري المباراة ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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موعد مباراة الهلال ونافباخور اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024

موعد مباراة الهلال ونافباخور اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور نامانجان الأوزبكستاني ضيفًا على ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، لمواجهة الهلال السعودي اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وستنطلق مباراة الأهلي ضد نافباخور نامانجان في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، اليمن، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

الهلال السعودي

وكان الهلال السعودي، قريبا من حصد اللقب خلال الموسم الماضي، إلا أنه خسر أمام اوراوا ريد دياموندز الياباني في مواجهتي النهائي بنتيجة 2-1 في مجموع الذهاب والإياب.

ويدخل الهلال السعودي مباراة اليوم في حالة معنوية مرتفعة، بعد فوز كبير على الرياض الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين، بنتيجة 6-1 بالإضافة إلى مشاركة البرازيلي نيمار.

تشكيل الهلال أمام نافباخور نامانجان

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة نافباخور نامانجان اليوم في دوري أبطال آسيا،