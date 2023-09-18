انت الان تتابع مسلحون أكراد يقتلون 14 عنصرًا من فصيل سوري مُوالٍ لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 3:00 مساءً

قُتِلَ 14 مقاتلًا، اليوم (الاثنين) في هجوم لمجموعة كردية محلية استهدف مناطق سيطرة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في شمال سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول محلي. وأوضح المرصد أن المقاتلين الأكراد ضمن ما يُعرف بـ"قوات تحرير عفرين"، استغلوا اقتتالًا داخليًا ضمن فصيل مُوالٍ لأنقرة لشن هجومهم شرق مدينة الباب، إحدى أبرز مدن الفصائل الموالية لأنقرة، في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي. وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 14 عنصرًا في الفصيل الموالي لأنقرة.

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون أكراد يقتلون 14 عنصرًا من فصيل سوري مُوالٍ لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.