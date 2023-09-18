بيشة.. إنقاذ حياة مريض يعاني انسداداً في 3 شرايين بمستشفى الملك عبدالله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 4:17 مساءً

أنقذ فريق طبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، حياة مريض إثر انسداد شريانه الجذعي مع الشريان الأمامي الهابط من الشريان الخلفي. وأوضحت "صحة بيشة" أن طوارئ مستشفى الملك عبدالله استقبلت مريضاً محوّلاً من مستشفى طرفي، وتم التعامل مع الحالة عبر خدمة الخط الساخن كحالة إنقاذ حياة وكان في وضع إعياء وضعف شديد نتيجة مضاعفات الجلطة وخطورتها. وبينت أنه على الفور أجريت له الفحوصات الأولية والموجات فوق الصوتية للقلب والتي بينت إصابته بهبوط حاد في الضغط، وأظهرت القسطرة القلبية التشخيصية أن لديه انسداداً بالشريان الجذعي مع الشريان الأمامي الهابط والشريان الخلفي. وأضافت "صحة بيشة: "وضع الفريق الطبي خطة علاج عاجلة وأجريت القسطرة القلبية، وذلك بفتح الشريان عن طريق القسطرة وتركيب ثلاث دعامات للشرايين الثلاثة في وقت واحد، عقب ذلك تم تحويل المريض إلى العناية القلبية ومن ثم خروجه من المستشفى". وأشارت إلى أنه أجرى العملية فريق طبي مكون من: الدكتور محمد مجلي استشاري القلب والقسطره القلبية، والدكتور احمد هاني أخصائي القلب، ومشرف وحدة القسطرة القلبية علي الصعيري. الجدير بالذكر أن مركز خدمات التعاون الصحي بمستشفى الملك عبدالله قدم خلال شهر أغسطس الماضي 109 خدمات، فيما قدم قسم النفقات المالية 1013 خدمة، و2603 طلبات من قسم الإركابات.

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