انت الان تتابع مهرجان تمور "صفري" بيشة .. ترحيب بالزوار وتفاوت في الأسعار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 4:30 مساءً

عندما يقترب الزائر لمهرجان تمور "الصفري" المقام حاليًّا بمحافظة بيشة، تستقبله عبارات الترحيب ونداءات البائعين الذين يتوزعون في جنبات سوق التمور الموسمي، عارضين محاصيلهم من التمور عالية الجودة التي حصدوها خلال الموسم الحالي. ولا تكاد تخطو عدة خطوات داخل السوق حتى تستقبلك بابتسامة وترحيب بائعة مسنة تعرض محصول مزرعتها التي تعد من المزارع الشهيرة في المحافظة، خبرتها الطويلة في السوق مكنتها من إدارة فن التفاوض مع المشتري حول الأسعار بحرفية عالية. وتفاوتت أسعار التمور المعروضة في المهرجان بحسب النوع والحجم، فذات الأحجام الصغيرة تبدأ أسعارها من 100 ريال وقد تصل إلى أكثر من 200 ريال للكرتون الذي يزن 20 كجم، أما الأنواع ذات الحبات الكبيرة من التمور فيصل سعر الكرتون منها إلى 1000 ريال بحسب جودة وشكل ونظافة الحبة. ليس السوق وحده من انتعشت مبيعاته خلال مهرجان "الصفري"، فمصانع التمور استقبلت أرتالًا من السيارات الصغيرة التي تحمل كراتين تمور "الصفري"، بغرض فرزها وغسلها وتغليفها وتجهيزها في ظروف بيع تتنوع من ٢٥٠ جم و٥٠٠ جم حتى كيلو واحد، مع خيار تغليف آخر للعلب المعدنية الدائرية المغلقة تتراوح بين نصف كيلو حتى خمسة كيلوجرامات، ويتخذ بعض ملاك المصانع خيار الحفظ وتقاضي رسوم التغليف والحفظ والتخزين في ثلاجاتهم المركزية على أن تسدد القيمة في ختام موسم الإنتاج.

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