انت الان تتابع حقيقة إلغاء تدريب "النصر" قبل لقاء "برسبوليس" في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 4:47 مساءً

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، عن إلغاء الحصة التدريبية للفريق الكروي الأول بنادي النصر في العاصمة الإيرانية طهران؛ بسبب توافد حشود كبيرة من الجماهير إلى الفندق الذي تقطن فيه بعثة الفريق. وذكرت وكالة "تسنيم" أن الحصة التدريبية للنصر قد ألغيت بسبب احتشاد الجماهير أمام الفندق الذي تقطن فيه بعثة الفريق السعودي الذي يوجد في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. فيما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط عدم صحة إلغاء الحصة التدريبية لفريق النصر بسبب الزحام الجماهيري حول ملعب التدريب، مشيرةً إلى أن الفريق سيجري تدريباته في فندق الإقامة، وذلك حسب طلب المدير الفني البرتغالي " كاسترو". من جانبها، قالت صحيفة "الرياضية": إن إدارة النصر أخذت موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أداء تدريب الفريق في الصالة الرياضية داخل الفندق بدلًا عن ملعب أزادي الذي يحتضن مواجهة الفريقين غداً الثلاثاء. وكانت بعثة النصر قد وصلت ظهر اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران؛ تأهبًا للقاء برسبوليس غداً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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