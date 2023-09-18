السعودية | سفير أمريكا لدى المملكة يزور المتحف الوطني السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

استقبل المتحف الوطني السعودي اليوم، بمقره في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

وقام السفير الأمريكي خلال زيارته بجولةٍ تعريفية في المتحف الوطني، مُطَّلعاً على ما يُقدمه بأسلوبِ عرضٍ متحفي وبقالبٍ إبداعي من معلوماتٍ ثريّةٍ تتناول التطور الذي شهدته الجزيرة العربية بمختلف جوانبها الطبيعية، والإنسانية، والثقافية، والسياسية، والدينية، ومراحل تطور الدولة السعودية بأطوارها الثلاثة، إلى جانب مشاهدة أبرز المقتنيات المعروضة بالمتحف، والمحتوى الثريّ الذي يعكس ما تزخر به أرض المملكة من غنى ثقافي يعود إلى آلاف السنين.

كما تجوّل السفير في معرض “الهجرة: على خطى الرسول ﷺ” الذي يستضيفه المتحف الوطني السعودي في نسخته الثانية بشراكةٍ ثقافية مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، مُطَّلعاً على ما يقدمه المعرض من محتوى مميّز، ومعلوماتٍ مهمة حول الرحلة النبوية الشريفة التي لم تكن حدثاً عابراً في مجريات التاريخ البشري، بل كانت نقطة تحوّلٍ كُبرى فيه، وأدّت إلى ولادة أمةٍ تضم في الوقت الحاضر ما يصل إلى مليارَي مسلم، ويسرد قصتها بدءاً من انطلاقتها من غار ثور في مكة المكرمة عام 622م، وما اعتراها من ظروفٍ قاسية، كما يستعرض المعرض ما غرسته هذه الرحلة من مُثلٍ وأخلاقٍ حميدة.