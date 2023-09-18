شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرة في عقد نجم مانشستر سيتي تقربه من الهلال فى يناير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، عن تفاصيل مثيرة في عقد النجم البرتغالي، برناردو سيلفا، الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضح فابريزيو رومانو في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عقد برناردو سيلفا الجديد مع مانشستر سيتي ساري حتى عام 2026.

وأضاف أن عقد الدولي البرتغالي برناردو سيلفا الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو يتم تفعيله بداية من الصيف المقبل.

وتوج برناردو سيلفا بعديد من البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي،كان أبرزها الثلاثية التاريخية الموسم الماضي "دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي.

جوارديولا يقطع الطريق على الهلال لضم سيلفا

وحاول جوارديولا كثيرًا قطع الطريق على جميع الأندية وأبرزهم ناديي الهلال وبرشلونة من أجل التعاقد مع برناردو سيلفا، حيث أنه يريد بقاء اللاعب، ويعتقد بأن الحصول على بديل له يعد أمرًا صعبًا الآن.