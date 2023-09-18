انت الان تتابع القادم من الفتح.. البرازيلي "بيتروس" يتعاقد مع الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 5:15 مساءً

تعاقد نادي الصقور، الاثنين، مع البرازيلي "بيتروس" لتعزيز خط وسط الفريق الأول لكرة القدم ، بعد مغادرته أروقة الفتح. ورحب النادي الشمالي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» بعبارة :«هذا الواقع ،بيتروس هنا في تبوك»، وبث مقطع فيديو لأبرز أهداف ولقطات البرازيلي. يذكر أن نادي الصقور ينشط في دوري الدرجة الثانية، وانتقلت ملكيته إلى شركة «نيوم» بعد القرار التاريخي الذي أعلن عنه عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في يونيو الماضي، بمناسبة إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية.

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