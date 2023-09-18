انت الان تتابع "بايدن": سنواصل فرض عقوبات على إيران رغم إتمام صفقة تبادل السجناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 5:38 مساءً

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين): "إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على إيران، رغم إتمام صفقة تبادل السجناء بين البلدين"، وذلك بعد ساعات قليلة على تنفيذ الصفقة. وأضاف "بايدن": "إن أمريكيين أبرياء كانوا قد سجنوا في إيران عادوا أخيراً للوطن"، وفقاً لـ"رويترز". وأعرب عن شكره لحكومات قطر وعمان وسويسرا وكوريا الجنوبية على جهودهم في هذا الصدد. وأطلقت الولايات المتحدة، اليوم سراح 5 إيرانيين محتجزين لديها مقابل الإفراج عن 5 أمريكيين محتجزين لدى طهران في صفقة تم بموجبها أيضاً الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.

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