انت الان تتابع بعد وصف الرئيس الصيني بـ"الطاغية".. بكين تستدعي السفيرة الألمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 5:44 مساءً

استدعت بكين اليوم الاثنين السفيرة الألمانية لديها؛ وذلك بعد أن وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق بـ"الطاغية". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "إن هذه التعليقات لا معنى لها إطلاقًا، وتشكل إساءة بالغة لكرامة الصين السياسية، واستفزازًا سياسيًّا فاضحًا"، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضافت المتحدثة: "إن الصين مستاءة بشدة من كلام وزيرة الخارجية الألمانية، واتخذت خطوات رسمية لدى الطرف الألماني عبر القنوات الدبلوماسية". واعتبرت بيربوك الرئيس الصيني "طاغية" في مقابلة أجرتها معها شبكة "فوكس نيوز" في 14 سبتمبر (أيلول) خلال زيارة قامت بها إلى الولايات المتحدة.

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