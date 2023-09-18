انت الان تتابع الفيحاء يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة آهال في دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 5:51 مساءً

خسر فريق الفيحاء الأول لكرة القدم خدمات حسين الشويش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بسبب إصابة ستبعده عن الملاعب نحو 3 أسابيع. وقال النادي عبر حسابه في منصة «x» للتواصل الاجتماعي، الاثنين إن الفحوصات التي أجراها حسين الشويش أسفرت عن تعرضه لإصابة يحتاج على إثرها فترة علاج تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وبذلك، تأكد غياب الشويش عن مباراة «البرتقالي» أمام آهال التركمانستاني، غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا. ويشارك الفيحاء في البطولة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه بصفته بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين 2022.

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