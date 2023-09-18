السعودية | رئيس "أرامكو": فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق

شكرا لقرائتكم رئيس "أرامكو": فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الاثنين، إن فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق والاقتصاد التنافسي والتكنولوجيا.

وفي حديثه خلال مؤتمر البترول العالمي في كالجاري، أضاف الناصر أن رواية التحول الحالي في مجال الطاقة تستند إلى افتراضات وسيناريوهات غير واقعية.

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وقال الناصر: "كانت النتيجة أن مزيج الطاقة المستهدف والجدول الزمني ليس لهما صلة بالواقع".

