شكرا لقرائتكم خبر عن أكدا تعزيز التعاون.. النائب العام يستقبل رئيس مجلس هيئة السوق المالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة اليوم، رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز.

وناقشا خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدا على تعزيز التعاون المستمر بين النيابة العامة وهيئة السوق المالية، بما يحقق حماية السوق والمتعاملين فيه من الممارسات غير المشروعة في تعاملات السوق المالية، وما ينتج عنها من مخالفات وجرائم تستوجب تحريك الدعاوى الجزائية بحق مرتكبيها.