شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون جديد بين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني و"أداء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ممثلاً بالمركز الوطني لاستطلاعات الراي العام "رأي" مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء".

يستهدف هذا بناء شراكة معرفية بينهما، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية والتمكينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

التعاون بين مركز الحوار الوطني و"أداء"

هذا ونصت مذكرة التفاهم على تبادل المعرفة، من خلال مشاركة الاستطلاعات المتعلقة بقياس الرضا عن الخدمات الحكومية، وتقديم الدعم الاستشاري في تصميم قاعدة بيانات خاصة باستبيانات مركز أداء.

كما نصت على تقديم الدعم في تنفيذ استطلاعات مشتركة، واستشارات تقنية لحلول قطاع الأعمال وتبادل الخبرات في مجال إدارة البيانات.

ويعد تطوير المنتجات والأدلة المشتركة من أطر ومعايير ومنهجيات لبناء مؤشرات الأداء، التي تقاس عن طريق الاستبيانات وآلية قياس وقراءة وتحليل بياناتها.

مجال استطلاعات الرأي العام

هذا واتفق الطرفان على تنفيذ ورش عمل مشتركة ومتخصصة، في عدد من المجالات التي تخص الجانبين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للمضي قدما في عقد الشراكات مع الجهات والقطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص للتعاون في مجال استطلاعات الرأي العام وتقديم الملتقيات والندوات، وتنفيذ ورش العمل المشتركة والمتخصصة في المجلات التي تناسب الطرفين.

ومثل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الأمين العام الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، بينما مثل مركز أداء المدير العام سعادة المهندس راشد بن عبد الله القعود.