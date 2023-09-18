شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ريما بنت بندر: "الأوركسترا السعودية" في نيويورك.. تجربة لا تُنسى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "إنه شرف وسرور أن أشهد الأوركسترا الوطنية السعودية لأول مرة في دار أوبرا متروبوليتان في مدينة نيويورك، وأن هذه التجربة الثقافية لا تنسى".

كانت نظمت هيئة الموسيقى بمشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس الأحد 17 سبتمبر، حفلاً موسيقيًا على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكلون بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأحيت فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، وفرقة الفنون الأدائية السعودية، بمصاحبة فرقة الجاز الأمريكية ديزي غيليسبي، هذا الحفل ضمن مبادرة روائع الأوركسترا السعودية بمشاركة نحو 80 موسيقيًا من فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي.

وقدموا عرضًا موسيقيًا يشمل عزف وغناء ميدلي لمجموعة من الأغاني السعودية، إلى جانب الأداء المنفرد، كما قدمت فرقة الجاز الأمريكية ديزيغيليسبي مقطوعات موسيقية في عرض مشترك مع فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي.

5 عروض للفنون الأدائية السعودية

كما وتضمن الحفل مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية بخمسة عروض للفنون الأدائية السعودية التي تعكس التنوع الثقافي للمملكة.

وشملت: فن الربش، والليوة، والمجرور، والسامري، والخطوة، قدمها 60 مؤديًا من فرقة الفنون الأدائية السعودية بمشاركة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي.