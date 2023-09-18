شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض نتائج مبادرة "رابطة العالم الإسلامي" في الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ د. محمد العيسى، في مكتبه بالرياض، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، كريستوف فارنو.

وتناول اللقاء استعراض نتائج مبادرة "رابطة العالم الإسلامي"، المقامة في الأمم المتحدة بنيويورك بحضور قادة المنظمة الدولية، وعدد من كبار القيادات الدينية والفكرية حول العالم.

أخبار متعلقة الدفاع المدني: أمطار رعدية على معظم المناطق بدءًا من الغد ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

رابطة الجامعات الإسلامية

وجاء ذلك مشاركة عدد من السياسيين بعنوان:"بناء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب"، ونتائج مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية