الارشيف / اخبار السعوديه

استعراض نتائج مبادرة "رابطة العالم الإسلامي" في الأمم المتحدة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض نتائج مبادرة "رابطة العالم الإسلامي" في الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ د. محمد العيسى، في مكتبه بالرياض، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية ، كريستوف فارنو.

وتناول اللقاء استعراض نتائج مبادرة "رابطة العالم الإسلامي"، المقامة في الأمم المتحدة بنيويورك بحضور قادة المنظمة الدولية، وعدد من كبار القيادات الدينية والفكرية حول العالم.

أخبار متعلقة

 

الدفاع المدني: أمطار رعدية على معظم المناطق بدءًا من الغد
ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

رابطة الجامعات الإسلامية

وجاء ذلك مشاركة عدد من السياسيين بعنوان:"بناء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب"، ونتائج مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا