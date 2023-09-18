شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة صراع إمام عاشور والشناوي عقب مواجهة السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الإعلامي محمد فاروق عبر قناة Ten مفاجأة مدوية حول وجود إشتباك بين إمام عاشور والحارس الدولي وقائد الأهلي محمد الشناوي عقب مواجهة السوبر الأفريقي.

بعدما قام الشناوي بتوبيخ إمام عاشور علي المستوي الهزيل الذي ظهر به في اللقاء، قبل أن يرفض اللاعب الإستماع لكل هذه الاتهامات ويطلب من قائد الفريق تركه وشأنه.

هذا وعلق مصدر بالأهلي عن حقيقة تلك الأزمة، حيث نفي الفريق الأحمر بشكل قاطع عن وجود أي خلافات في هذا الشأن بين إمام عاشور والشناوي.

وشدد المصدر أن هناك العديد من الأطراف المعروفة تتربص لإمام عاشور وسعيدة بعدم حصوله علي السوبر الأفريقي مع الأهلي، ولكن الأمور ستختلف كانت إذا ما فاز الفريق الأحمر.

موعد مباراة الأهلي والمصري القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره المصري غدا الثلاثاء ضمن الجولة الأولي من إفتتاح الدوري المصري، علي أن تقام المباراة. في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.