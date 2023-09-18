انت الان تتابع وزير الرياضة يوجّه بإطلاق اسم جولة "نحلم ونحقق" ..على الجولة السابعة من دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والجولة السادسة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #نحلم_ونحقق، إضافة إلى الاحتفال بهذه المناسبة في مختلف المنافسات الرياضية الأخرى، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.

وستنطلق الجولة السابعة من دوري روشن يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري بإقامة خمس مباريات فيما تُقام باقي الجولة في اليوم التالي.

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