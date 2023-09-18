انت الان تتابع مع بدء موسم الزكام.. "النمر" ينصح مرضى "القلب والسكري والفشل الرئوي" بلبس الكمامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، مع بدء موسم الزكام، بلبس المريض الكمامة؛ ليقلل من انتشار الفيروس لمن حوله، وكذلك مرضى القلب والسكري والفشل الرئوي في الأماكن المزدحمة؛ لتقليل احتمالية التقاط الفيروس.

وأشار عبر حسابه على "إكس" إلى أن أدوية الزكام (مضادات الهيستامين) من أعراضها الجانبية ارتفاع الضغط الذي قد يكون ارتفاعه شديدًا، ويؤدي لتجمع السوائل في الرئتين؛ لذلك يجب مراقبة الضغط بدقة خلال تلك الفترة، ومناقشة ذلك الارتفاع مع الطبيب المعالِج.

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