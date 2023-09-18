"بيئة حائل" تدعو المزارعين والمنتجين إلى التسجيل بمهرجان التمور 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - دعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، المزارعين ومنتجي التمور والأسر المنتجة والنحالين إلى التسجيل في مهرجان حائل للتمور 2023م الذي يُقام في 26 سبتمبر 2023 الموافق 11 ربيع الأول 1445 ولمدة سبعة أيام.

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