لمدة يومين.. انطلاق برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات في مدينة حائل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 7:20 مساءً

ينطلق غداً الثلاثاء برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات في مدينة حائل، والذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في الإدارة الفنية ويستمر لمدة يومين بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية. ويأتي المهرجان ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي اعتمدت على 7 ركائز من أبرزها مسار تطوير المواهب، حيث تستهدف الإستراتيجية تنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية بحلول عام 2025 بما يساهم في صناعة منتخب وطني يكون ضمن أفضل 20 منتخباً بحلول عام 2034. ومن المقرر أن يقام المهرجان في 9 مدن أخرى خلال الفترة القادمة وهي: تبوك، الجوف، أبها، جدة، حفر الباطن، الدمام، الباحة، المدينة المنورة والرياض. يذكر أن حائل تعد المدينة السادسة التي يقام فيها البرنامج، حيث سيتم استقبال المشاركين المرشحين من قبل إدارة التعليم بمنطقة حائل ليخضعوا لتجارب الأداء والتي بناءً عليها سيتم تقييم المواهب وفق معايير تم تحديدها من قبل الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي.

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