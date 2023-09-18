شكرا لقرائتكم خبر 112 ألف خدمة لأيتام وأسر «كهاتين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة «كهاتين»، 112,534 خدمة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، موزعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف، وذلك خلال 3 مسارات رئيسة ممثلة في: الخدمات الإغاثية، البرامج التنموية، القبول المجتمعي.

وأوضح المدير العام للجمعية محمد آل مانع، أن المبالغ المقدمة بلغت 28,901,400 ريال لإجمالي المستفيدين، والذين تجاوز عددهم 12 ألف مستفيد من الأيتام والأسر بالجمعية، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي، موزعة بين مسارات خدمات «كهاتين».

كما أكد أن الجمعية تعمل وفق خطتها الاستراتيجية على تعظيم الأثر التنموي، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق التوازن في الإنفاق الإغاثي والتنموي، بما يحقق للفئات المستهدفة الاستقرار والتمكين.