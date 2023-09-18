4 رواد فضاء سعوديين يلهبون حماس 6 آلاف موهوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض أربعة رواد فضاء سعوديين تجاربهم أمام 6 آلاف من الطلبة الموهوبين، وذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وكالة الفضاء السعودية، حيث حضر في مسرح قبة موهبة 250 طالبا وطالبة، ومتابعة نحو 6 آلاف من طلبة فصول موهبة، تابعوا اللقاء عبر البث المباشر الداخلي في مدارسهم.

ويهدف اللقاء إلى رفع الوعي بمجال الفضاء لدى الجيل الجديد، وتعزيز العلاقات بين علماء المستقبل وعلماء الحاضر، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة بمستقبل الفضاء بالمملكة لدى الطلبة الموهوبين.

وأكدت الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع، أن المملكة تعمل على صناعة جيل من العلماء والقادة بطاقات شابة موهوبة ومبدعة قادرة على إحداث التغير والتقدم، وأن تسابق العالم في مجال الفلك والفضاء.

وبينت أن المملكة وخلال برنامجها نحو الفضاء أرسلت الرواد إلى الفضاء، حيث قاموا بتجاربهم وصنعوا قيمة مضافة في الاقتصاد والتنمية لازدهار البشرية، وعززوا التنافسية الدولية للمملكة بهذا القطاع الواعد، واستكشفوا أسراره من منظور العلم والإنسانية.

بدورهم، تحدث رواد الفضاء السعوديون الأربعة عن تجربتهم وقصة كفاحهم من الدراسة وحتى الوصول إلى الفضاء، واستعرضوا تجاربهم وتدريباتهم، والتحولات التي عاشوها في حياتهم العملية من الدراسات العسكرية والطبية والمخبرية حتى الفضاء.

وتناول رواد الفضاء خلال اللقاء، المسائل العلمية المختلفة والهادفة إلى تعزيز الوعي المعرفي لدى الطلبة بعلوم الفضاء ومجالاته، والتي استزادوا بها خلال رحلتهم في الفضاء، كما ألهموا الجيل الواعد من أبناء الوطن الموهوبين بتجاربهم العلمية في الفضاء، بهدف زيادة شغف الطلبة في علم الفلك والفضاء.

وتحدثوا عن التجارب العلمية الـ14 التي قاموا بها خلال رحلتهم إلى الفضاء، والتي أسهمت في التوسع العلمي والأبحاث بجميع تخصصاتها، والتي يتوقع أن يكون لها مردود في تطوير الكثير من البرامج والأبحاث، لتعود بالنفع على البشرية والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.

رواد الفضاء السعوديون الأربعة: