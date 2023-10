شكرا لقرائتكم خبر إيقاعات وعزف شرقي للأوركسترا السعودية على مسرح أوبرا نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الموسيقى بمشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية، أمس، الحفل الموسيقي «روائع الأوركسترا السعودية»، على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكولن بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، وحضور الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، إلى جانب حضور كبير من جمهور دولي متعدد الجنسيات.

واستهل الحفل بكلمة للرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى باول باسيفيكو، أوضح خلالها أن فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي تُعد أول أصل ثقافي وطني تطوره هيئة الموسيقى السعودية، كواحدة من كثير من المبادرات لتطوير نظام موسيقي شامل ومستدام بالمملكة تحت إشراف وزارة الثقافة، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

وافتتح الحفل بمشاركة 80 موسيقيا من فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بمعزوفة أغنية «صوتك يناديني» للفنان محمد عبده، لتستعرض الفرقة بعدها بمرافقة 60 مؤديا من هيئة المسرح والفنون الأدائية، مجموعة من الفنون الشعبية السعودية المتنوعة، لتختم الفرقة القسم الأول من الحفل بأغنية «Fly me to the moon» بإيقاعات وعزف شرقي سعودي.