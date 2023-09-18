تعزيز الممارسات الآمنة لضمان سلامة المرضى بالمستشفيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعمل المركز السعودي لسلامة المرضى على رفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال سلامة المرضى وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية، وتوفير برامج التدريب والتعليم لمقدمي الرعاية الصحية، والتعاون مع القادة والمنشآت والقطاعات الصحية، وفقا للمدير العام للمركز الدكتور علي عسيري.

جاء ذلك، على هامش فعاليات مؤتمر اليوم العالمي لسلامة المرضى، والمقام تحت شعار «إعلاء صوت المرضى من أجل سلامتهم»، وتنظمه صحة تبوك بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، مشيرا إلى أن المشاركة في المؤتمر تعزز من دور المركز المشترك مع المناطق في تحقيق الغاية التي يسعى نحو تحقيقها الجميع، ألا وهي الارتقاء بسلامة المرضى إلى أعلى مستوى ممكن.

وبين أن سلامة المرضى هي أولوية محلية وعالمية، تشكل الأحداث المتعلقة بها تحديا عالميا كبيرا للأنظمة الصحية وللمرضى والمجتمع. ومما يبعث الأمل أن هذه الأحداث يمكن منع أو تقليل حدوثها والتخفيف من آثارها، خلال العمل المؤسسي المتكامل من الجميع داخل وخارج المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن المركز ومنذ إنشائه في2017 كأحد مبادرات التحول في القطاع الصحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، يعمل على تطوير السياسات، والأدلة الاسترشادية ووضع الأسس التوجيهية والمعايير لتعزيز الممارسات الآمنة في جميع المؤسسات الصحية، إضافة إلى تعزيز ثقافة الإبلاغ خلال المنصة الوطنية للإبلاغ عن الأحداث الجسيمة، مما يساعد في فهم أسبابها وتحليلها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها مستقبلا.