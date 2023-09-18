تكريم الفائزين بجائزة البحوث الاجتماعية في 5 فروع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، أمس الأول، الفائزين بجائزة البحوث الاجتماعية في دورتها الأولى لـ2023، في فروعها الخمسة، بناء على نتائج تحكيم البحوث التي رفعتها اللجنة العلمية الخاصة بالجائزة. بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (المكلف) سلطان الجريس، ورئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور محمد الغامدي، والمدير العام للمركز، المشرف العام على الجائزة الدكتور سامي الدامغ.

وتهدف جائزة البحوث الاجتماعية إلى تكريم الباحثين الذين أسهمت بحوثهم في فهم الظواهر والقضايا الاجتماعية، وتحديد التحديات التي تواجه التنمية الاجتماعية، وإيجاد الحلول الناجحة لها، إلى جانب تحفيز الباحثين على الإبداع والتميز في تناول القضايا الاجتماعية في المجتمع السعودي، بما يُسهم في رفع جودة الحياة للإنسان على أرض المملكة، ونشر ثقافة التنافس الإيجابي بين الباحثين، للارتقاء بجودة البحوث الاجتماعية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الجائزة الباحثين السعوديين وغير السعوديين الذين قاموا ببحوث تخص المجتمع السعودي، إضافة إلى المراكز البحثية التي تهتم بالقضايا الاجتماعية في المجتمع السعودي، داخل المملكة وخارجها.

كما تمنح الجائزة كل سنتين وفق نظام ولوائح وشروط ومعايير الجائزة.

وأوضح المدير العام للمركز خلال كلمته في الحفل، «أن جائزة البحوث الاجتماعية هي إحدى مبادرات المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، التي جاءت انطلاقا من حرص المركز على أن تكون جميع أعماله من بحوث وفعاليات وأنشطة علمية ومبادرات اجتماعية ذات أثر إيجابي وفعال.

الفائزون

فرع القضايا الاجتماعية

الباحثتان الدكتورة إيناس سرور والدكتورة مجدة الكشكي.

فرع الفقر والعدالة الاجتماعية

الباحث الدكتور حسن الذبياني.

فرع قضايا المرأة

الباحثة الدكتورة جوهرة أبا الخيل.

فرع قضايا الشباب

الباحثة الدكتورة الجوهرة الزامل.

فرع قضايا الطفولة