إنشاء جمعيات رعوية لتحسين حياة المجتمعات المحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحفيز إنشاء الجمعيات الرعوية وبرنامج الإرشاد الرعوي، نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورشة عمل بمشاركة 80 خبيرا ومختصا من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وذلك بهدف تعظيم دور المشاركة المجتمعية في تأسيس الجمعيات الرعوية بالمملكة.

وتضمنت الورشة نقاشات حول عدد من المحاور أبرزها: التحديات والفرص لإنشاء وتطوير واستدامة الجمعيات الرعوية ووسائل تحفيز المربين والملاك لتأسيس جمعيات للرعي ومدى إسهامها في تحسين حياة المجتمعات المحلية، والخدمات والبرامج الأكثر أهمية والأكثر فائدة التي يمكن أن تقدمها الجمعيات للمربين والملاك، ودور الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي في دعم جمعيات الرعي بشكل أكثر فعالية.

واستهدفت الورشة تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات في تأسيس وإدارة الجمعيات، وتعظيم دور المشاركة المجتمعية في تأسيس الجمعيات الرعوية وحوكمتها، والمساعدة في تطوير خطة عمل مشتركة؛ لتعزيز دورها وتحديد إجراءات الدعم، إضافة إلى تحديد التحديات والعقبات التي تواجهها والعمل على إيجاد الحلول لها.

أهم نقاشات الورشة: