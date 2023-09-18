استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعاملات القضائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء باكورة الإصدارات البحثية المتخصصة، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات والمستجدات في المجال القانوني والتشريعي، بما يلبي الحاجات المجتمعية المستجدة، ويسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتحقيق مستهدفات المملكة.

وتمثلت باكورة إصدارات المركز في 7 منشورات بحثية غطت موضوعات واعدة، منها: دراسة التشريعات المرتبطة بالمبادرات الوطنية، وتحديد مدى مواءمتها مع أهداف المبادرات، وتقديم التوصيات المقترحة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، ومنها بحث حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات والتعاملات القضائية، واستعراض أبرز المبادئ الرئيسة والممارسات الدولية لدعم المنظومة القضائية.

وشملت الإصدارات البحثية كذلك دراسة نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، وبيان أهم المحفزات والضمانات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.

وتطرقت الإصدارات البحثية إلى دراسة أهمية شرط الثبات التشريعي في العقود التي تبرمها المملكة مع الأطراف الأجنبية، وأثر ذلك على سيادتها التشريعية.

وتضمنت الإصدارات البحثية دراسة برنامج «صنع في السعودية»، وحماية العلامة الوطنية السعودية، ودراسة تحسين مناخ التحكيم في المملكة، واستكشاف أبرز مجالات التحسين الممكنة لجعل المملكة مقرا أكثر جاذبية لحل المنازعات التجارية، إلى جانب دراسة مدى مواءمة التشريعات البيئية الحالية في المملكة؛ لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.

وجاءت هذه الإصدارات البحثية امتدادا لمبادرات المركز في إثراء البيئة القانونية وتلمّس الأولويات البحثية، ومد جسور التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية، والمشاركة في تطوير المنظومة التشريعية بالمملكة، ورفع معدلات الإنتاج والنشر العلمي فيها، إذ يمكن الاطلاع على جميع الإصدارات البحثية عبر الموقع الالكتروني لمركز الدراسات والبحوث القانونية: www.clsr.gov.sa.

أبرز المنشورات البحثية