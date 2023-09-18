الفرق الإسعافية تنقل 6199 حالة في عسير

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وأشارت الصحة في عسير إلى أن تلك التحركات الإسعافية من خلال نقل المرضى من وإلى المنشآت الصحية سواء مراكز صحية أو مستشفيات حكومية أو خاصة للحالات المقبولة أو الحالات الطارئة في المراكز أو المستشفيات الطرفية، ونقلها للمستشفيات المرجعية، وكذلك الحالات العكسية جاءت بناء على الحاجة العلاجية، إضافة إلى نقل حالات الطب المنزلي ومساعدة المستشفيات في نقل حالات الخروج للمنزل والتي تحتاج لسيارة إسعاف.
وبينت أن إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بالمنطقة تعاملت مع 6082 بلاغا إسعافيا قدمت فيها الخدمات الإسعافية والإرشادية والاستشارية للتعامل مع الحالات لحين وصول الفرق الطبية للميدان، كما استقبلت 30,571 اتصالا واستفسارا خلال الفترة نفسها.
وأوضحت أنها نفذت 39 تجربة فرضية، كما بلغ عدد المشاركات الخارجية 27 مشاركة.
إدارة النقل الطبي
- التعامل مع 6082 بلاغا إسعافيا.
- استقبال 30,571 اتصالا واستفسارا.
- تنفيذ 39 تجربة فرضية.
- 27 مشاركة خارجية متنوعة.
- عقد 8 دورات تدريبية.
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