شكرا لقرائتكم خبر عن "المساحة الجيولجية" تكشف لـ "اليوم" أهداف ورشة معالجة البيانات الجيوكيميائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن البيانات الجيوكيميائية تعمل دورًا حاسمًا في فهم عمليات الأرض، بما في ذلك استكشاف المعادن والرصد البيئي، وتمثل معالجة هذه البيانات وتفسيرها التحدي في هذه الجانب.

وأضاف "أبا الخيل" لـ "اليوم" على هامش ورشة عمل معالجة وتفسير البيانات الجيوكيميائية، أن الورشة سعت لتذليل هذه التحدي من خلال تزويد المشاركين بالتدريب العملي على تقنيات معالجة البيانات، وتمكنيهم من استخلاص رؤى مفيدة من البيانات الجيوكيميائية الخام.

الأدوات البرمجية المستخدمة في مجال الجيوكيمياء

يضاف إلى ذلك تعزيز المهارات التحليلية، للمشاركين والمساهمة في نتائج أكثر دقة للبحوث الجيولوجية واتخاذ القرارات السليمة، وتعزيز المعرفة للعمليات الجيولوجية والنتائج المتوقعة بناءً على تحليل دقيق للبيانات، وذلك من خلال استخدام مختلف التقنيات والأدوات البرمجية المستخدمة في مجال الجيوكيمياء.

وأشار إلى أن الورشة تتكون من محورين رئيسيين تتمثل في المحور الأول تتثمل في مراجعة آلية ومنهجية وطرق تحليل البيانات الجيوكيميائية الخاصة بمشروع المسح الجيوكيميائي عالي الدقة للدرع العربي.

وذلك بمشاركة خبراء من منفذ المشروع (هيئة المساحة الجيولوجية الصينية) والشريك الفني (تحالف IGS) وخبراء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والأكاديميين المختصين من الجامعات للوصول لأحدث وأفضل الطرق لمعالجة بيانات المشروع، والمحور الثاني ذا طبيعة تدريبية وهو برنامج تدريبي شامل مصمم لتطوير المهارات اللازمة لمعالجة وتحليل البيانات الجيوكيميائية بشكل فعال للجيولوجيين المختصين.

معالجة البيانات الجيوكيميائية

من جهته كشف رئيس مشروع المسح الجيوكيميائي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس فواز الفدعاني، أن هداف الورشة تتمثل في تطوير الكفاءة في معالجة البيانات الجيوكيميائية، إذ تهدف ورشة العمل إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للطرق المختلفة المستخدمة لمعالجة البيانات الجيوكيميائية.

ويتضمن ذلك تدابير مراقبة الجودة وتقنيات إدارة البيانات والتحليل الإحصائي وأدوات رسم الخرائط الجيوكيميائية وطرق تفسيرها، وتعريف المشاركين بأدوات البرمجيات، إذ سيكتسب المشاركون خبرة عملية باستخدام أدوات البرامج الشائعة مثل لغة برمجة R أو البرامج المتخصصة مثل Geochem Studio وبرنامج Arc GIS وغيرها.

وأضاف: سيمكنهم هذا من التعامل بكفاءة مع مجموعات البيانات الكبيرة وإجراء تحليلات إحصائية متقدمة ، وتعزيز مهارات التفسير، إذ يعد فهم أهمية النشوزات الجيوكيميائية أمرًا بالغ الأهمية للبحث الجيولوجي.

وستركز ورشة العمل على مناقشة المشاركين حول كيفية تفسير البيانات المعالجة بدقة من خلال دمجها مع المعلومات الجيولوجية الأخرى مثل علم الصخور أو السمات الهيكلية أو مجموعات البيانات الجيوفيزيائي.

بجانب توفير ورشة العمل منصة للمشاركين للتفاعل مع الخبراء والزملاء الباحثين، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة. يمكن أن تؤدي فرصة التواصل هذه إلى التعاون المستقبلي وتبادل الأفكار، مما يعزز جودة البحث الجيولوجي.

ورشة عمل معالجة البيانات الجيوكيميائية

وأضاف الفدعاني، أن ورشة عمل معالجة البيانات الجيوكيميائية تعد برنامجًا تدريبيًا أساسيًا يزود علماء الجيولوجيا بالمهارات اللازمة لمعالجة وتحليل البيانات الجيوكيميائية بدقة من خلال تعزيز القدرات التحليلية، تساهم ورشة العمل هذه في اتخاذ قرارات أكثر استنارة في مختلف مجالات البحث الجيولوجي مع تعزيز التعاون والتواصل بين المتخصصين في هذا المجال.

يذكر أن الورشة أقامتها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بحضور نخبة من جامعة الملك عبد العزيز وهيئة المساحة الجيولوجية الصينية والشريك الفني من فنلندا وبريطانيا.