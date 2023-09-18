شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يفجرها: عبدالرزاق حمدالله في المستشفى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، فوزًا عريضًا على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أجمك الأوزبكي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتحدث المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد عقب نهاية المباراة، كاشفًا عن كواليس المواجهة وأسباب الانتصار.

وقال سانتو: "بدأنا بشكل رائع، ضغطنا بشكل جيد، سجلنا هدفين، ووصلنا عدة مرات لمرمى الخصم، استطعنا التحكم بالمباراة تماما في الشوط الأول".

وأضاف: "في الشوط الثاني ركزنا على الاستحواذ وتحكمنا في إيقاع اللعب وطبيعي أن يتراجع الفريق بدنيًا".

وواصل: "لدينا مواجهة قوية يوم الخميس أمام الفتح مهم حاليا الاسترجاع للتحضير الجيد".

واستمر سانتو: "تفاوت المستوى بين الأشواط طبيعي في كرة القدم، أحيانا عندما تتقدم في النتيجة وتكون متحكم يحدث التراخي في الشوط الثاني ونريد تطوير هذا الجانب مستقبلًا".

وأكمل: "كريم بنزيمت كان متواجد وجاهز البارحة كما شاهدتم في المؤتمر الصحافي، شعر في التدريب بعدم الراحة وفضلنا إراحته ومبدئيا إصابته ليست خطيرة".

وعن حمدالله قال سانتو: "عبدالرزاق حمدالله في المستشفى حاليا، لديه إصابة في مفصل الكتف ولا نعلم كم سيغيب".