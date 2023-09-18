شكرا لقرائتكم خبر عن غياب سداسي الأهلي عن مواجهة المصري.. صدمة كبيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض المصادر داخل النادي الأهلي أن كلا من الثلاثي عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي، سيكونون خارج حسابات الفريق للفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وأضافت التقارير أن المباراة القادمة أمام المصري سيغيب عنها هذا العدد من اللاعبين بشكل مؤكد، لا سيما أنهم يعانون من مزق وإلتواء في العضلية الخلفية.

هذا وسيحافظ الأهلي بصورة كبيرة علي التشكيل الذي خاض به السوبر الأفريقي، مع إمكانية إقحام ياسر إبراهيم بدلا من رامي ربيعة، وكلا من بيرسي تاو بدلا من الشحات الذي يغيب أيضا للإيقاف.

في الوقت الذي من المتوقع أن يحل موديست بديلا لكهربا الذي يغيب للإيقاف، بخلاف غياب صلاح محسن للإيقاف أيضا، مما يجعل المهاجم الفرنسي خيارا حتميا في تلك المواجهة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

هذا وتمكن ريال مدريد من إستعادة صدارة الدوري الإسباني عقب الفوز علي سوسيداد ليرفع رصيده من النقاط إلى 15 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطتين فقط عن برشلونة الوصيف برصيد 13 نقطة.