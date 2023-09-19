"العليمي" يستعرض جهود الوساطة السعودية العُمانية لتجديد الهدنة باليمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 9:47 مساءً

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي بحضور عضو المجلس عيدروس الزبيدي في نيويورك، أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها اليوم الثلاثاء. وفي التفاصيل، أوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسي، مؤكدًا أهمية موقفه الموحد للتوصل إلى سلام شامل وعادل يلبي تطلعات جميع اليمنيين.

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