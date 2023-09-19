شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد التزام المملكة بإعلان التحالف الدولي لمواجهة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية التزام المملكة بالإعلان الوزاري الذي أطلقه التحالف الدولي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية، الذي يهدف إلى تسريع وتعزيز الاستجابة العالمية الجماعية الفعالة.

جاء ذلك في كلمته في اجتماع رفيع المستوى حول التحالف الدولي بشأن المخدرات الاصطناعية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 78 في مدينة نيويورك.

وأشار إلى أن الاتجار بالمخدرات الاصطناعية له آثار سلبية على الأمن والتنمية، وله عواقب وخيمة على المجتمعات، ويضع المجتمع الدولي أمام تحديات خطيرة تتطلب بذل المزيد من التعاون بين الحكومات لمكافحة آفة المخدرات العالمية.

التصدي لتهديدات المخدرات

وأوضح وزير الخارجية مواصلة المملكة تعزيز التعاون الدولي والأطر المتعددة الأطراف للتصدي للتهديدات التي تشكلها تجارة المخدرات وتوزيعها عبر الحدود.

وقال إن المملكة تبذل جهودًا كبيرة لتبادل المعلومات مع أكثر من 30 دولة لمواجهة آفة المخدرات العالمية وكبح تهديدها المتزايد، مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات والرصد المستمر بالتوازي لتحديد ومعالجة العقبات التي تسهم في الانتشار العالمي للاستخدام غير المشروع للمخدرات.