شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. بحث تعزيز التعاون بين دول الخليج والكاريبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية أمس الاثنين، في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول الكاريبي (ACS)، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 78 في مدينة نيويورك.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن دول الخليج ودول الكاريبي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

تعزيز وتطوير التعاون

جرى خلال الاجتماع بحث أوجه تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج ودول الكاريبي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توطيد التنسيق المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى استعراض جهود الجانبان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق تطلعات البلدان والشعوب.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة د. عبد الرحمن الرسي.