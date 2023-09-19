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الدمام - شريف احمد - دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني م. صالح الجاسر في مدينة الرياض أمس الاثنين، أول مكتب للمجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط.

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين وأعضاء من المجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط يمثلون 49 دولة.

المكانة الرفيعة للمملكة

أوضح م. الجاسر خلال حفل التدشين، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للمكانة الرفيعة التي تتبؤها المملكة في المنظمات الدولية، ودورها البارز في صناعة الطيران والنقل الجوي، منوهًا بالدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأشار إلى أن افتتاح المكتب في العاصمة الرياض يأتي امتدادا للنجاحات المتتابعة في هذا المجال، إذ فازت المملكة بعضوية مجلس منظمة "الإيكاو" للطيران المدني ورئاسة لجنة أمن الطيران في منظمة "الإيكاو"، ما يعكس الدور المحوري للمملكة وجهودها الواسعة في دعم صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويبرز بوضوح المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها المملكة في المحافل الدولية.

وأضاف أن هذا الافتتاح سيسهم في توسيع أفاق الفرص في سوق النقل الجوي وتعزيز مصالح المطارات الأعضاء في المجلس العالمي، بما يحقق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية الطيران الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي مع دول العالم من خلال الوصول إلى 250 وجهة دولية ونقل 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران

أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، أن تدشين أول مكتب للمجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط في مدينة الرياض، يعكس ريادة المملكة ومنطقة الشرق الأوسط في قطاع الطيران عالميًا بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن توسع المجلس العالمي للمطارات ليشمل الشرق الأوسط يؤكد أن المنطقة تشهد نموًا وفرصًا عالمية في عدد من المجالات المختلفة، والطيران أحد تلك المجالات.

قال إن التدشين يأتي استمرارًا لجهود قطاع الطيران المدني لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030، من خلال استقطاب الشركات والمنظمات العالمية لإقامة مقرات لها في المملكة.

وأكد أن ذلك سيسهم في تحسين تجربة المسافرين من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران

شدد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة م. محمد المغلوث على أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، ليكون القطاع رائدًا في الشرق الأوسط من خلال مطارات محورية عالمية في المملكة.

إذ فازت باستضافة المكتب الجديد للمجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط في مدينة الرياض، ممثلة بشركة مطارات القابضة.

تلبية احتياجات المطارات الآسيوية

تأسس مجلس المطارات العالمي في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط عام 1991، لتلبية احتياجات المطارات الآسيوية، ودمج مكتب آسيا مع مكتب المحيط الهادي في عام 2006، وأعيد تسميته باسم مكتب مجلس المطارات العالمي في آسيا والمحيط الهادي.

ويضم المجلس في عضويته 131 عضوًا يمثلون 49 دولة، ويشغل 617 مطارًا في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط، ويعزز أفضل الممارسات البيئية لتقليل تأثير الطيران على البيئة، كما يمثل مصالح المطارات الأعضاء مع الحكومات والمنظمات الدولي.