شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك ألمانيا الاحتفال بذكرى عضويتها في الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية أمس الاثنين، في حفل الاستقبال الذي أقامته جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة مرور 50 عامًا على عضويتها في الأمم المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 78 في مدينة نيويورك.

وتقدم وزير الخارجية بالتهنئة إلى أولاف شولتس المستشار الاتحادي الألماني، وإلى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، بمناسبة مرور 50 عامًا على عضويتها في الأمم المتحدة.