شكرا لقرائتكم أضرار تجفيف التمور باستخدام المسطاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر الإرشاد الزراعي، التابع لوزارة البيئة، المزارعين من الطرق التقليدية في تجفيف التمور والمتمثلة في استخدام الدعون- المسطــاح- وذلك من خلال وضع التمور على فرش بلاستيكية أو مصنوعة من جريد النخيل وتعريضها للشمس بشكل مباشر ومكشوف.

استخدام المسطاح

وأوضح أن هذه الطريقة تغير لونها أثناء تعرضها لفترة طويلة لأشعة الشمس خاصة الأصناف ذات اللون الأصفر- الفاتح- كالخلاص واللولو والبرحي، كما تعرضها للتلوث بالأوساخ والأتربة والحشرات المخزنية، وهذا ما يخفض من قيمتها التسويقية.

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طرق حديثة

ويتم تجفيف التمور في المملكة بطرق حديثة، من بينها تهيئة ظروف مناخية داخل البيت المحمي أو داخل صوبة التجفيف من ناحية ارتفاع درجة الحرارة وثباتها طوال اليوم عند درجة 50- 55 درجة مئوية؛ ما يؤدي إلى سرعة تخلص الثمار من الرطوبة الزائدة عن الحد المعياري.

وهذه الطريقة تحافظ على اللون والنظافة وسرعة التجفيف الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع المردود المادي لدى المزارعين وتشجيعهم على زراعة الأصناف الجيدة للنخيل والمرغوبة لدى المستهلك ويسهل تسويقها.