شكرا لقرائتكم انطلاقة قوية لمشاريع برنامج الرياض الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حين تتجول في شوارع العاصمة الرياض، تشاهد بشكل جليّ الانطلاقة القوية لمشاريع برنامج “الرياض الخضراء”، والتي شملت تشجير الأحياء السكنية، والطرق الرئيسية، والحدائق الكبرى والمنتزهات الطبيعية، والمنشآت الحكومية والصحية والتعليمية، والأودية وروافدها، والشوارع والممرات.

أهدافها

ومن أبرز الأهداف الاستراتيجية لبرنامج “الرياض الخضراء” المساهمة في رفع جودة الحياة للمواطن والمقيم في العاصمة الرياض، من خلال مشاريع التشجير المختلفة، وكذلك خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء، وتحفيز الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتحسين البيئة الحضرية ورفع مستوى القيمة الجمالية للمدينة، وتعزيز وزيادة مواقع التنزه والترويح عن النفس، والاستدامة في تصريف مياه الأمطار والسيول، وتحفيز المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص للمساهمة في المساحات الخضراء، ورفع القيمة الاقتصادية وفرص جذب الاستثمارات.

قد يهمّك أيضاً

إنجازات بعيون المواطنين

“إنجاز عظيم، لشعب عظيم” بهذه الكلمات عبّر متابعات الخليج 365 محمد الزهراني أحد سكان حيّ العريجاء أثناء تواجده في المعرض المرافق لفعالية تشجير الحيّ، قائلاً: ” سعيدين بما نشاهده من إنجازات ومشاريع جبارة ينفذها برنامج الرياض الخضراء، والتي تعدّ إنجازاً عظيماً لشعب عظيم، كما أنها ساهمت بشكل كبير في تحسين المشهد الحضري للحيّ، وأنصح الجميع بزيارة مشروعات برنامج الرياض الخضراء لمشاهدة الوجه الحقيقي للعاصمة الرياض”.

فيما أشاد متابعات الخليج 365 ساري البراهيم أحد سكان حيّ النسيم بمشاريع حدائق الأحياء السكنية التي نفذها برنامج الرياض الخضراء، مؤكداً بأنها تساهم في رفع جودة الحياة في المملكة وذات تأثير اجتماعي واضح، مستشهداً بحديقة نفذت بجواز منزله قد عززت من ترابط وتقارب سكان الحيّ واجتماعهم بها.

وأبدت المواطنة هيفاء الشمري أحد سكان حيّ العزيزية إعجابها الشديد بمشاريع تشجير الأحياء السكنية والمنشآت التعليمية التي نفذها الرياض الخضراء، مؤكدة بأنه كان لها الأثر الكبير على العائلات وأطفالهم، حيث وجدوا متنفساً للترفيه والترويح عن أنفسهم، وممارسة جميع أفراد الأسرة لرياضة المشي بها، وبيئة صحية لطلاب المدارس.

ويعقد المواطنون والمقيمون آمالاً كبيرة على مشروعات برنامج الرياض الخضراء ومستقبل رفع جودة الحياة في العاصمة، وذلك من خلال تأثيره الاجتماعي في تحسين مؤشرات جودة الحياة، وتشجيع ممارسة الأنشطة الخارجية كالمشي والأنشطة الرياضية ورفع معدل المشي للفرد إلى 6000 خطوة في اليوم، وتعزيز الترابط الاجتماعي، وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق الترابط بين عناصر الحي، مما سينعكس إيجاباً على جودة الحياة في العاصمة.

برنامج الرياض الخضراء

يذكر أن برنامج “الرياض الخضراء” أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، حيث يستهدف تشجير ما يعادل 541 كم2، وزراعة 7.5 مليون شجرة، وتشجير 120 حيًّا سكنيًّا وفق معايير عالمية تراعي البيئة المحلية، وتنفيذ 3,331 حديقة حيّ، وتشجير 4,500 مسجد، وتشجير 5,939 مدرسة، و1,665 مجمعًا حكوميًّا، و387 منشأة صحية، و2,000 موقع لمواقف السيارات، و34حديقة كبرى ومنتزهاً طبيعياً، و1,205 كم من الطرق الرئيسية، و4515 قطعة أرض فضاء، و4,936 كم من الشوارع والممرات، و148 كم2 من الأودية وروافدها.