السعودية | الأمين العام لمجلس التعاون: الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة استعرض ملف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ذكر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة استعرض التقدم المحرز للشراكة بين الجانبين بما في ذلك ملف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، أمس الاثنين، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة معالي وزير الخارجية بسلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، رئيس الدورة الحالية.

وأكد معاليه خلال كلمته أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة، بما في ذلك الشراكة السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية والثقافية، ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وصرح معالي الأمين العام أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، وكذلك تم اطلاع الجانب البريطاني على البيان الصادر عن المجلس الوزاري لأصحاب السموِّ والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التنسيقي يوم أمس، المتعلق بآخر مستجدات التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة، بخصوص حكم المحكمة الاتحادية العليا والآثار السلبية المترتبة لهذا الحكم.

كما أشار معالي الأمين أن دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة يسعون دائماً للعمل معًا للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار والازدهار، والتعاون المثمر في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.