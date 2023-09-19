انت الان تتابع "المرور": 4 إرشادات لتجنب مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 6:55 صباحاً

نصح المرور السعودي بضرورة اتباع عددٍ من إرشادات السلامة خلال القيادة في وقت الأمطار لتفادي الحوادث -لا قدر الله-. وأوضح حساب المرور السعودي عبر حسابه على "إكس" -تويتر سابقا-، أن ترك مسافة آمنة مع المركبات الأخرى واستخدام إشارات التنبيه في حال عدم الرؤية بشكل جيد، وتخفيف السرعة وتجنب برك المياه وتجمعاتها، أمور ضرورية للحفاظ على السلامة. وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق عدة، منها: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وعوالق ترابية.

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