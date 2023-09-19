انت الان تتابع هنا أمطار وبرد وسيول جارفة.. "كراني": تراكم سحابي من المدينة حتى جازان! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 7:14 صباحاً

تَوقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، احتمالية وقوع سيول على المرتفعات الجنوبية؛ مشيرًا إلى تراكمٍ سحابي مبكر يمتد من المدينة جنوبًا حتى جازان، تتخلله خلايا رعدية ممطرة. وأوضح أن الفرصة مهيأة -بأمر الله- لهطول أمطار رعدية وبرد ورياح هابطة وسيول جارفة؛ خاصة على الجنوبية الغربية، مع سحب طبقية على الداخلية. ونبّه عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى احتمالية طقس مغبر على الغربية والشمال والداخلية.

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