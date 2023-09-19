"التجارة" تُشهِّر بمنشأة لبيعها منتجات استهلاكية لا تحمل بيانات تجارية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 سبتمبر 2023, 7:53 صباحاً

شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة الكماليات والملبوسات بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانة المنشأة ومديرها المقيم من جنسية يمنية لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية إثر حيازة وعرض وبيع منتجات استهلاكية لا تحمل بيانات تجارية (بلد الصنع، العلامة التجارية، تاريخ الصلاحية). ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين. وتواصل التجارة" ضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

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