السعودية | 46 مئوية.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة والسودة الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة 46 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 15 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرّمة 46 مئوية، وكل من ينبع والأحساء والخرج 44 درجة، والمدينة المنوّرة وبريدة والصمان والتنهات ووادي الدواسر والدهناء 43 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 مئوية، تليها أبها 16 درجة، ثم الباحة والقريات 17 مئوية وطريف 18 درجة.